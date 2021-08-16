Abdullah Avcı: "Trabzonspor adını yakıştığı yere taşıyalım"

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı

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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor adını yakıştığı yere taşıyalım'
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16 Ağustos 2021 12:19
Trabzonspor yeni sezonun ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor. Kadrosunu 7 oyuncu ile güçlendiren ve çok önemli isimleri transfer eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalara imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kamp döneminden itibaren yaptıkları çalışmaların karşılığını almaları gerektiğini belirterek, "Başlangıçlar önemlidir. Malatyaspor maçında galibiyetle başlayıp devamını o şekilde getirmek istiyoruz. Ancak hatalarımızı düzeltmek için yaptığımız çalışmaların karşılığını görmek istiyorum. Bu sezon hedeflerimiz büyük, bu sezon Trabzonspor adını yakıştığı yere taşımak istiyoruz. Bu maçta da bize yakışanı yapalım" şeklinde konuştu.

Fırtına'da sakatlıklarını yeni atlatan Dorukhan, Koita ve Abdülkadir Ömür Malatya kafilesinde yer almadı.


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