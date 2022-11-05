Abdullah Avcı, Trabzonspor'a yeni hedef koydu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros galibiyeti sonrası oyuncularını tebrik etti. Grubunu 9 puanla 3. tamamlayan ve liderliği 1 puanla kaçıran Bordo-Mavililer, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Şimdi sırada zorlu iki lig maçı var.



Bordo-Mavililer, pazar günü Konyaspor'u Akyazı'da konuk edecek. Sonrasında Ankaragücü deplasmanına gidecek. Avcı, Dünya Kupası arası öncesi oynanacak 2 maçta 6 puan hedefliyor.



Ferencvaros karşılaşmasının ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle ilk yarıdaki oyunumuz çok iyiydi. Kusursuza yakındık. Oyuna hakimdik, rakibe hiç fırsat vermedik. Bu performansı 90 dakikaya yayabilecek kapasitemiz var. Bunu devam ettirip, ligdeki 2 maçımızı da kazanarak araya moralli girelim" ifadelerini kullandı.



LİDERLE FARK 5 PUAN



Ligde son olarak Sivasspor'u mağlup eden Trabzonspor'un, 21 puanı bulunuyor. Lider Fenerbahçe 'nin 5 puan gerisinde bulunan Fırtına, Konya ve Ankaragücü karşılaşmalarını kazanıp, zirvenin yakınında Dünya Kupası arasına girmeyi hedefliyor. Lige geri dönüşte ise Akyazı'da Fenerbahçe derbisi var.



