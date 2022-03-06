Abdullah Avcı tarihe geçmek istiyor

16 Haziran 2020'de oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında, Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de yenen Trabzonspor için şimdi sıra lige geldi... Ezeli rakibine karşı deplasmandaki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de elde eden Bordo-Mavililer, 24 yıllık hesabı bugün kapatmak istiyor. Adım adım şampiyonluğa yürüyen ve tarihte görülmemiş puan farkıyla 19 haftadır liderlik koltuğunda oturan Fırtına, son haftalarda rövanşları alarak ilerliyor. Öyle ki sezonun ilk devresinde takıldığı Galatasaray , Konyaspor ve Alanyaspor'u deviren Karadeniz ekibi, tek yenilgiyi yaşatan Antalyaspor'u da hafta içinde Türkiye Kupası'ndan eledi, yarı finale yükseldi.



İstanbul'da affetmiyor!



Galatasaray ve Beşiktaş 'ı İstanbul'daki lig maçlarında dize getiren Fırtına, bugün Fenerbahçe'yi de yenerse Abdullah Avcı tarihe geçecek ve aynı sezonda 3 büyük deplasmanda kazanan ilk Trabzonspor hocası olacak. Geçen sezondan bu yana pek çok rekor kıran Avcı, İstanbul'da çıkılan 9 karşılaşmanın 8'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Müthiş seriyi Kadıköy'de galibiyetle devam ettirmeyi hedefleyen başarılı hoca, hem tarihe geçmek hem de şampiyonluk yolundaki ateşi iyice alevlendirmek istiyor. Öte yandan Avcı bugün kazanırsa, 1990-1991'de Özkan Sümer'in yaptığı gibi ligde aynı sezonda hem içeride hem de dışarıda Fenerbahçe'yi yenen ikinci teknik adam olacak.





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