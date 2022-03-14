Abdullah Avcı: 'Tarih yazmaya çok az kaldı'

1 yıldır Akyazı'da hiçbir lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Göztepe engelini de 4-2'lik skorla aştı, Trabzon'da coşku tavan yaptı. Fırtına şampiyonluğa gidiyor, artık Abdullah Avcı da iddialı sözler sarf ediyor.



Basın toplantısında, "Bütün kupalara talibiz. Daha şampiyon olmadık, ancak Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz" diyen liderin hocası, soyunma odasında daha ateşli bir konuşma yaptı. "Sizinle gurur duyuyorum" sözleriyle oyuncularını tebrik eden Avcı, "Özel bir senede özel işler yapıyorsunuz. Harika gidiyoruz. Böyle devam. Tarih yazmaya çok az kaldı. Sonuna kadar kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Bu anların keyfini çıkartın ve hep daha fazlasına odaklanın" ifadelerini kullandı.



BAHARDA ŞAMPİYONLUK



21 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , müthiş performansını devam ettirip baharda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe , bitime 3 maç kala mutlu sona ulaşmıştı. Bordo-Mavililer, adım adım bu rekoru kırmaya doğru ilerliyor.





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