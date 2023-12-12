Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: "Biz büyük bir aileyiz"

Gaziantep galibiyetin ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı, taraftarlara da sosyal medyadan mesaj göndererek, "Biz büyük bir aileyiz" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: 'Biz büyük bir aileyiz'
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12 Aralık 2023 13:13
Nenad bjelica'nın ilk 8 haftada topladığı 12 puana karşılık, 7 haftalık süreçte 14 puan toplayarak Hırvat teknik adamı geride bırakan tecrübeli çalıştırıcı, gol yeme ve atma istatistiklerini de büyük oranda değiştirdi.

Bjelica ile ilk 8 haftada 15 gol atıp, 11 gol yiyen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geride kalan 7 haftada 12 gol atıp kalesinde sadece 8 gol gördü. Avcı'nın, Kayserispor maçında alınan mağlubiyetinin telafi edilmesinden dolayı mutlu olduğu öğrenildi.

TRİBÜNLERİ DOLDURALIM

Maçın ardından soyunma odasında performans nedeniyle oyuncularına teşekkür eden tecrübeli isim, "Oyun planına tam olarak sadık kaldınız. Bu da beni mutlu etti." dedi.

Samsunspor maçında tribünlerin dolmasını isteyen Avcı taraftarlara da seslenerek, "Biz büyük bir aileyiz, sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var" dedi.

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