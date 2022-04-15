Abdullah Avcı, talimatı verdi: 'Bitirin şu işi'

Geride kalan 2 haftada şampiyonluğu garantileme şansı yakalayan ancak bu fırsatı kaybettiği puanlar nedeniyle değerlendiremeyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, duruma el attı.



Lig tarihinin en erken şampiyonluğu şansını hala elinde bulunduran Bordo-Mavililerde Avcı, Karagümrük maçı öncei futbolcularına seslendi. Deneyimli teknik adamın, "Bu iş çok uzadı. Artık son noktayı koyun." dediği belirtildi. Son üç haftada 7 puan kaybetmelerine rağmen 13 puan önde olduklarını hatırlatan Avcı, "Bu puan farkı kimseyi rehavete sokmamalı. Artık yeniden kazanma alışkanlığı elde etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



AVCI'NIN REKOR GECESİ



Abdullah Avcı, Karagümrük karşısından galibiyetle ayrılması halinde kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak. Başakşehir'de en fazla 73 puan toplayan Avcı, Karagümrük'ü mağlup etmeleri halinde 75 puana ulaşacak.





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