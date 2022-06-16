Abdullah Avcı takımda tutulmasını istedi! İki isimle görüşülecek

Üç kulvarda mücadele edecek olan ve bu nedenle alternatifli bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da yönetimi yoğun bir hafta bekliyor.İdarecilerin ilk hedefi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tutulmasını istediği iki isimle görüşecek. Yönetim özellikle ligin ikinci yarısında Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından stoperde başarılı bir performans gösteren Denswil ile görüşecek.Ardından ise geride bırakılan sezonda lig, kupa ve Avrupa'da forma giydiği 36 maçta 11 gol, 5 asistle yıldızlaşan Djaniny ile masaya oturulacak.Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Bizim ödeyebileceğimiz en yüksek maaş teklifini Nwakaeme'ye verdik' dediği Nijeryalı yıldızdan da idareciler en kısa sürede son kararını vermesini istediği öğrenildi.