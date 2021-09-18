Abdullah Avcı: 'Takım savunması şampiyon yapar'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.



Savunmada iyi durumda olduklarını söyleyen Avcı, "Takım savunmasıyla şampiyon olursun. Hem oynadık hem de doğru savunma yaptık. Veriler çok iyi gidiyor. Bugün itibarıyla aldığımız puanlar bizi mutlu ediyor." dedi.



Deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan takımının durumundan memnun olduğunu belirten deneyimli hoca, "Yenilmemek ve bu rekoru egale etmek güzel. Tarihte bir yer almak, umarım daha büyüklerini yaparız ve gerçekleştiririz. Bireysel oyuncuyla maç kazanabilirsin ama takım savunmasıyla şampiyon olursun. Bu oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Oyunculara, taraftara teşekkür ediyorum. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Zaman istemiyorum, sabır istiyorum. İyiyiz, daha iyi olacağız. Trabzon bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.



