Abdullah Avcı soruna çare arıyor

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için kalan 6 haftada sadece 5 puan alması yeterli olan Trabzonspor, son dönemde ciddi bir düşüş içine girdi.



Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak toplamda 9 puan yitiren bordo-mavililerin yaşadığı bu kayıplarda özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli bir payı var.



AVCI ÖZEL ÖNLEM ALACAK



Bu sezon performansıyla takımını sırtlayan Anthony Nwakaeme son 3 maçta suskun kalırken, devre arası geldiği Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın kalbine giren Edin Visca da son 5 maçı boş geçince Trabzonspor rakip fileleri sarsmakta zorlandı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaşadıkları bu soruna çare bulmak için cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi oyuncularına özel çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO