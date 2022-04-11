Abdullah Avcı soruna çare arıyor

Takımın skor yükünü çeken Anthony Nwakaeme son 3 maçı, devre arası gelip fırtına gibi esen Edin Visca ise son 5 maçı boş geçince, Trabzonspor kazanmakta zorlandı

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı soruna çare arıyor
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11 Nisan 2022 12:33
Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için kalan 6 haftada sadece 5 puan alması yeterli olan Trabzonspor, son dönemde ciddi bir düşüş içine girdi.

Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak toplamda 9 puan yitiren bordo-mavililerin yaşadığı bu kayıplarda özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli bir payı var.

AVCI ÖZEL ÖNLEM ALACAK

Bu sezon performansıyla takımını sırtlayan Anthony Nwakaeme son 3 maçta suskun kalırken, devre arası geldiği Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın kalbine giren Edin Visca da son 5 maçı boş geçince Trabzonspor rakip fileleri sarsmakta zorlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaşadıkları bu soruna çare bulmak için cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi oyuncularına özel çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.

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