Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen Trabzonspor'da gözler artık tamamen forvet hattına çevrildi. Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Karadeniz ekibinde, kamp başlayana kadar isimlerin getirilmesi planlanıyor.



Bu transfer çalışmalarında en önemli yeri forvet hattı tutuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da golcü meselesine çok hassas yaklaşıyor.



Deneyimli teknik adam her konuşmasında takımda güçlü bir forvetin olması gerektiğini anlatıyor. Özellikle geçen sezondan örnekler veren Avcı'nın hata yapılmamasını istediği aktarıldı. Bordo-mavililerde Alexander Sörloth ismi bir numaralı aday olarak listede yer alıyor. RB Leipzig'den kiralanması gündemde olan Norveçli yıldız için çalışmalar sürüyor.



Geçen sezonu Djaniny ve Afobe ile tamamlayan Trabzonspor'da en az 2 golcünün ligler başlayana kadar takıma katılması hesaplanıyor. Abdullah Avcı'nın en önemli hedefi ise şu anda Sörloth olarak öne çıkıyor.



