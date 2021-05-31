Abdullah Avcı: 'Sörloth keşke olsa'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alexander Sörloth transferi için görüşmeler yaptıklarını söyledi. (Abdullah Avcı'nın tüm sözleri, TIKLAYIN)
Norveçli golcünün transferini istediğini belirten Avcı, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, ALMANYA, İSPANYA'DAN TEKLİFLER"
Sörloth'un menajeri Morten Wivestad geçtiğimiz günlerde oyuncusuna sadece Türkiye'den değil Almanya ve İspanya'dan da teklifler olduğunu söyledi.
Alexander Sörloth, RB Leipzig'de geçen ilk sezonunda 36 maça çıkarken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.
Norveçli golcünün transferini istediğini belirten Avcı, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, ALMANYA, İSPANYA'DAN TEKLİFLER"
Sörloth'un menajeri Morten Wivestad geçtiğimiz günlerde oyuncusuna sadece Türkiye'den değil Almanya ve İspanya'dan da teklifler olduğunu söyledi.
Alexander Sörloth, RB Leipzig'de geçen ilk sezonunda 36 maça çıkarken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.