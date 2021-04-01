Abdullah Avcı: "Sonuna kadar devam! Her şey olur"

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği Sivasspor ve Kayserispor maçlarından 6 puan hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Sonuna kadar devam! Her şey olur'
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01 Nisan 2021 11:01
Trabzonspor'un başındaki ilk maçına 9. haftada Erzurumspor karşısında çıkan Abdullah Avcı, 1-0'lık galibiyetle başlamıştı. Ardından Ankaragücü'nü de aynı skorla deviren Bordo-Mavililer, sonrasında ise üst üste oynadığı Sivasspor (1-1) ve Kayserispor (0-0) maçlarında toplam 4 puan yitirdi.

Fırtına, bu kez aynı periyottan hem 6 puan çıkartmak hem de ilk yarının rövanşını almak istiyor. 3 Nisan Cumartesi günü Sivas'a konuk olacak Bordo-Mavililer, 6 Nisan'da ise Kayserispor'u Akyazı'da ağırlayacak.

Yoğun fikstüre sıkı şekilde hazırlanan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı motivasyonu üst düzeyde tutuyor.

10 Nisan'da Rize var

4-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle milli araya girdiklerini hatırlatan Avcı, "Bıraktığımız yerden devam edelim. Tekrar seri yakalamamız gerekiyor. Unutmayın, zirvede her şey olabilir. Daha 10 maç var. Biz kazanalım yeter. Sonuna kadar bu yarışta olacağız. Pes etmeyeceğinizi herkese gösterin" sözleriyle takımı ateşliyor.

Üst üste çıkılacak Sivas ve Kayseri karşılaşmalarından 6 puan isteyen Avcı, sonrasında ise takımı Çaykur Rize mücadelesine hazırlayacak. Deplasmandaki o maç, 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. 



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