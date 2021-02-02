Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'ın yükselişi

Trabzonspor'da defansın başarılı peformansı, 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın rakamlarına da yansıdı. Bordo-mavili takımda daha önceki dönemdeki kurtarışlarıyla milli takıma kadar yükselen Çakır özellikle Teknik Direktör Abdullah Avcı dönemiyle eski günlerine döndü.



Süper Lig'de bu sezonun ilk 8 maçında yenilen 14 gole engel olamayan ve takımın düşüşünde pay sahibi olan bordo-mavili file bekçisi, transfer döneminde kendisi için çıkan haberlerden de etkilenmişti. Buna rağmen Çakır toparlanmasını bildi. Bunda da Abdullah Avcı'nın payı büyüktü. Göreve geldiği ilk günden itibaren her oyuncusuna bir sihirli değnek gibi dokunan tecrübeli çalıştırıcının 24 yaşındaki kaleciye de etkisi büyük oldu.



Uğurcan Çakır, Avcı döneminde çıktığı 13 maçta kalesinde 9 gol gördü. Alınan galibiyetlerde de yaptığı kurtarışlarla alkışı kaptı. Milli file bekçisinin en önemli performansı ise önceki gün alınan Beşiktaş galibiyetindeydi. Süper Lig'in en tehlikeli hücum hattına karşı kalesinde devleşen Çakır, 8 şuttan 7'sinde geçit vermezken, açılan iki ortada da rakibin forvetlerine geçit vermedi.



6 maçta 28 kurtarış



Öte yandan Trabzonspor'un kalecisinin, Beşiktaş maçlarındaki başarısı da ortaya çıktı. OPTA'nın rakamlarına göre Çakır 6 kez Beşiktaş karşısında kalesini korurken, 28 kurtarış yaptı. Böylece Uğurcan Çakır'ın rakip takımlar arasında en iyi performans gösterdiği takım siyah-beyazlılar oldu.



