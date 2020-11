Abdullah Avcı ilk olarak kurmaylarıyla beraber bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı tüm maçları izliyor. Durdur-oynat şeklinde her detayı not alan Avcı ve kurmayları böylelikle takımı en ince ayrıntısına kadar tanıyor. Saha çalışmalarını da buna göre planlıyorlar.



EKSİKLERİ ANLATIYOR



Abdullah Avcı, Trabzonspor'un oynadığı maçlarda gördükleriyle, antrenmandaki eksiklerini belirleyerek bunları bir bir öğrencilerine aktarıyor. 'Sistem hocası' olarak bilinen 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında Trabzonspor'u kendi dönemindeki Başakşehir gibi oynatmak var. Ancak bunun için zamana ihtiyaç duyan Avcı, geçiş dönemini mümkün olan en az kayıpla atlatmayı planlıyor.



Bunun için de Karadeniz ekibinin oyuncularının sık sık yaptığı bireysel hataları düşürmek için uğraşıyor.



Abdullah Avcı, Başakşehir'deki gibi topsuz alandaki oyuncuların pozisyonuyla yakından ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine, "Topun nereye gideceğini top ayağında olan oyuncular değil, topsuz oyuncuların yaptığı koşular ve aldığı pozisyonlar belirler" diyor.



Avcı bu cümleyi her öğrencisinin kafasına kazırken ana planlarını bunun üzerinden geliştireceklerini belirtiyor.



"SİZ BANA İNANIN BİRLİKTE BAŞARALIM"



Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu tip geçiş dönemlerinin sancılı olduğunu aktardı. Abdullah Avcı, "Siz bana inanın, güvenin. Bu zorlu dönemi başarılı şekilde geçelim." ifadelerini kullandı.