Abdullah Avcı: 'Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz'

Sahasında oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçen Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başlayarak ligin zirvesindeki koltuğunu daha da güçlendirdi.



Maçın ardından oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı, "Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar, sakın buna kapılmayın. Biz bulunduğumuz konumu hak ederek aldık. Şu an puan farkına da bakmayacağız. Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz ve ilk üç puanımızı aldık, böyle de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



