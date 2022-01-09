Abdullah Avcı: "Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sonrası oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı'nın sözleri ortaya çıktı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 12:38
Sahasında oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçen Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başlayarak ligin zirvesindeki koltuğunu daha da güçlendirdi.

Maçın ardından oyuncularını tebrik eden Abdullah Avcı, "Bizi saha dışına çekmeye çalışacaklar, sakın buna kapılmayın. Biz bulunduğumuz konumu hak ederek aldık. Şu an puan farkına da bakmayacağız. Sıfırdan başladık gibi düşüneceğiz ve ilk üç puanımızı aldık, böyle de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.