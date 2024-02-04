Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş kadar Trabzonspor için de büyük önem taşıyor.Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve üst üste olmak üzere 3 yenilgi alırken tam 11 puan kaybetti.
AVCI, BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ
Ligde 3. basamakta yer alan bordo-mavili takım sahadan galibiyetle ayrılarak hem kara bulutları dağıtmak hem de takipçisi Beşiktaş'la puan farkını dörde çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kritik müsabaka öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karnesi dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Deneyimli hoca geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avcı, Trabzon'da yapılan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen bordo-mavili teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Avcı'nın taktik toplantılarda özellikle takım savunması üzerinde durduğu aktarıldı.
AVCI, BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ
Ligde 3. basamakta yer alan bordo-mavili takım sahadan galibiyetle ayrılarak hem kara bulutları dağıtmak hem de takipçisi Beşiktaş'la puan farkını dörde çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kritik müsabaka öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karnesi dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Deneyimli hoca geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avcı, Trabzon'da yapılan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen bordo-mavili teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Avcı'nın taktik toplantılarda özellikle takım savunması üzerinde durduğu aktarıldı.