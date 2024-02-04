Abdullah Avcı seriye devam etmek istiyor!

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden deneyimli hoca bugün yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Avcı seriye devam etmek istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 10:06
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma Beşiktaş kadar Trabzonspor için de büyük önem taşıyor.Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve üst üste olmak üzere 3 yenilgi alırken tam 11 puan kaybetti.

AVCI, BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ

Ligde 3. basamakta yer alan bordo-mavili takım sahadan galibiyetle ayrılarak hem kara bulutları dağıtmak hem de takipçisi Beşiktaş'la puan farkını dörde çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kritik müsabaka öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karnesi dikkat çekiyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde Beşiktaş'a hiç kaybetmedi. Deneyimli hoca geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı, Beşiktaş'la İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avcı, Trabzon'da yapılan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen bordo-mavili teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Avcı'nın taktik toplantılarda özellikle takım savunması üzerinde durduğu aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery