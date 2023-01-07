Abdullah Avcı: 'Seri istiyorum'

Fenerbahçe zaferi sonrası 4-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisiyle şok olan Trabzonspor, Akyazı'da Giresunspor'u devirip moral buldu. 17. haftayı zirvenin 7 puan gerisinde tamamlayan bordo-mavililerde, artık tek hedef seri yakalamak... Teknik direktör Abdullah Avcı da 3-0'lık galibiyetin ardından buna vurgu yaptı.



Soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Zihinsel olarak yorucu bir maçın ardından doğru oyun, güzel skor ve yeni bir başlangıç... Ama daha iyisini yapmak zorundayız. En önemlisi de istikrar. Hem oyun anlamında hem de sonuçlar açısından. Seri galibiyetlerle yolumuza devam etmeliyiz. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir ve mutlaka o yarışta olacaktır, bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.



Sahada her zaman yüksek enerjiyle mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Avcı, "Şimdi önümüzde 3 gün sonra önemli bir Alanya deplasmanı var. Kazanıp, yolumuzda ilerlemeliyiz. Bu takımın potansiyeline, gücüne ve kalitesine inanıyorum" diye konuştu.





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