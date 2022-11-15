Abdullah Avcı, scoutlara talimatı verdi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer istediği mevkilerle ilgili olarak scoutlara direktif verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı, scoutlara talimatı verdi!
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15 Kasım 2022 13:16
Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, ara dönemde de transfer yapmayı düşünüyor.

En fazla 2-3 oyuncunun takıma kazandırılması planlanırken, gideceklerin durumuna göre hareket edilecek.

Abdullah Avcı, belirlenen mevkilerle ilgili Futbol İzleme Komitesi'nden detaylı bir rapor istedi.

İlk etapta bek ve kanat rotasyonunun güçlendirilmesi düşünülüyor. Duruma göre orta sahaya da oyuncu alınabilir.
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