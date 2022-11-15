Abdullah Avcı, scoutlara talimatı verdi!

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, ara dönemde de transfer yapmayı düşünüyor.



En fazla 2-3 oyuncunun takıma kazandırılması planlanırken, gideceklerin durumuna göre hareket edilecek.



Abdullah Avcı, belirlenen mevkilerle ilgili Futbol İzleme Komitesi'nden detaylı bir rapor istedi.



İlk etapta bek ve kanat rotasyonunun güçlendirilmesi düşünülüyor. Duruma göre orta sahaya da oyuncu alınabilir.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ