Abdullah Avcı: "Savunma öğrenmeye devam"

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, savunma problemlerini sona erdirmek istiyor

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Abdullah Avcı: 'Savunma öğrenmeye devam'
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25 Kasım 2020 11:07
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, adeta savunma ile yatıp kalkıyor.

Göreve geldiğinde "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir takımın bireysel değil, takım savunması problemi var" diyen Avcı'nın futbolculara, "Bu sezon 2. kez gole kalemizi kapadık. Ancak takım savunmanda öğrenecek çok şeyimiz var" ifadesini kullandığı öğrenildi.

LEWİS BAKER GEÇER NOT ALDI

Abdullah Avcı'nın ilk maçta 11'de şans verdiği Lewis Baker gol ve asist katkısı sağlayamasa da klasını gösterdi ve olumlu puan aldı. Baker'ın şimdilik forması garanti.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Abdullah Avcı cuma gününe kadar takım savunması ve bireysel hataları asgari seviyeye indirecek çalışmalar yapma kararı aldı.



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