Abdullah Avcı: 'Sandıklardan bayraklar çıksın'

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.



Avcı çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bütününe bakmak lazım. 34 haftadır bir oyun standardıyla geldik. Hücumu savunmayı yapabilen, çok dalgalanmalar göstermeyen bir takımdık. Süre daraldıkça bu oyunlar zorlaşabiliyor. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Geriye düştükten sonra kanatlardan çok iyi geldiler" sözlerini kullandı.



"İYİ Kİ TRABZONSPOR VAR DEDİRTMEK İSTİYORUZ"



Taraftarların bayraklarını çıkarmasını ve sakince kutlamalar yapmasını istediğini belirten Avcı, "Ömür, Cornelius'un rakibi kenara yönlendirmek amacımızdı. Finalleri daha iyi yapabilirdik bazı pozisyonlarda. Finaller zordur, iyi bir final yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 hafta 15 puan vardı, şimdi 3 puan daha aldık 1 puan kaldı. Tüm dünyadaki Trabzonsporlulara selam olsun. Sandıklardan bayrakları çıkarsınlar. Şölene hazırlanıyoruz. İyi ki Trabzonspor var dedidirtmek istiyoruz sezon başında da söylemiştik. Eğlenerek, keyif yaparak çıkarsınlar" diye konuştu.



"1 SENE SONRA YAPTIĞIMIZI FARK EDECEĞİZ"



1 puana ihtiyaç duydukları maça en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Abdullah hoca, "Kayıtlarda çok güzel şeyler var. Trabzonspor'un genetiğinde var kazanmak. Harika bir sene, bunun keyfini çıkarsınlar. 1 sene sonra neler yaptığımızın farkına yeni varacağız. Daha kazanacağımız maçlar kupa ve kupalar var daha alacağımız. Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Önümüzdeki hafta karşılaşacakları Antalyaspor maçına ilişkin ise Avcı, "Nuri hoca, Nuri hoca diyorum ama Nuri Şahin benim öğrencim aslında Milli takımlardan. Çok iyi işler yapıyor, yapmaya da devam edecek. Antalyaspor'a o maçta kaybettik üçlü oynayarak ama biz başka maçları da kazanmıştık. Nuri hoca biraz 3'lüden döndü herhalde 4'lüye artık. Coşkunun aklın, kalbin olduğu bir maça çıkacağız" diye konuştu.



"HORONLARINI TEPSİNLER"



Avcı son olarak Trabzonspor taraftarına ise "Şölene hazırlanıyoruz. Tüm bayrakları çıkarsın taraftarlar. Eski yeni fark etmez. Bu şampiyonlukla şampiyonluk kültürünün değişeceğini de düşünüyorum. İnsanların duygusunu görüp yaşayabiliyorum. Sakin, sevinçli, horonlarını teperek devam etsinler" meseajını vererek açıklamalarını tamamladı.





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