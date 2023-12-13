Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti
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13 Aralık 2023 19:07
Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın kulübün tarihi başarılarının yer aldığı müzeyi gezdiği belirtildi.

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, "Trabzonspor, 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var." ifadelerini kullandı.

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