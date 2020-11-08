Abdullah Avcı salı günü idmana çıkıyor

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü



RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?



Sezona istenilen başlangıcın yapılamamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.İdareciler listenin en başına yazdığı 57 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntıyı da aşmayı başardı. Abdullah Avcı ile hafta başında imzalanacak sözleşmenin üç yıllık olacağı öğrenildi. Böylece sezon başında da Avcı ile anlaşma zemini arayan fakat bir türlü son adımı atamayan bordo-mavililerin isteği geç de olsa yerine geldi.Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın ekibinin Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör'den oluşacağı öğrenildi.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı'nın salı günü takımın başında ilk idmanına çıkması bekleniyor. 57 yaşındaki hoca, imza töreni sonrasında hemen planlarını da hayata geçirecek.Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Takımın önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik, yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.NTV ekranlarında %100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'daki Abdullah Avcı gelişmesini yorumladı.Trabzonspor'un sezona doğru başlamadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Eddie Newton tercihi doğru değildi. Trabzonspor geçen sezon mental olarak yıpranmıştı. O yüzden Şenol Güneş gibi kariyerli bir teknik adam gerekiyordu. Orada hata yaptılar. Trabzonspor'un menfaatleri her şeyden önde gelir" dedi.Trabzonspor'a kim delirse gelsin takımın canlanacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Abdullah Avcı'nın Trabzonspor için yeterli bir titri vardır. Abdullah Avcı Trabzonspor için yanlış bir isim değildir" dedi