Abdullah Avcı: "Sakin kalın, disiplinden kopmayın"

Süper Lig'in 12. haftasında bugün Beşiktaş evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Teknik direktör Avcı, plana sadık kalmalarını istediği oyuncularına "90 dakika sakin olun, baskı hissetmeyin" uyarısında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Sakin kalın, disiplinden kopmayın'
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06 Kasım 2021 11:41
Trabzonspor cephesinde teknik heyetin Beşiktaş maçı için en çok üstünde durduğu nokta disiplin oldu…

Abdullah Avcı hafta boyunca taktik idmanlar yaptırırken planlarının skora yansımasının en önemli detayının disiplin olduğunu oyuncularına ezberletti. Deneyimli teknik adam, oyun disiplinine bağlı kalma, saha içinde oluşabilecek gerginliklere sağduyulu yaklaşma ve sadece hedefe odaklanma konusunda uyarılarda bulundu.

Avcı oyuncularına bu konuda seslenirken, "Derbiler hep farklı olmuştur. Bu maça iyi hazırlandık ve namağlup olarak sahaya çıkacağız. Nasıl bizim taraftarlarımız rakipleri olumsuz etkiliyorsa Beşiktaş taraftarları da bizim oyunumuzu bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle sahada sakin kalın. Oyun disiplininden kopmayın. Üzerinizde bir baskı hissetmeyin" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON GİBİ!

Trabzonspor bugün oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a geldi. Bordo-mavili kafileyi havalimanında coşkulu bir taraftar grubu meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Ardından kalacağı otele giden Trabzonspor'a, otelin önünde de büyük sevgi gösterisi vardı. Taraftarlar "Şampiyon" diye bağırırken, "Trabzon'un çocuğu Abdullah Avcı" tezahüratları yükseldi. 


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