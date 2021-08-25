Abdullah Avcı

Marek Hamsik

Trabzonspor Teknik Direktörü, Roma maçında oyun içerisinde kalarak tur atlamak istediklerini söyledi.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Roma ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Roma Olimpiyat Stadı'nda Slovak oyuncusu Marek Hamsik ile bir basın toplantısı düzenledi.Avcı, geçen haftaki müsabakanın dengeli geçtiğini anımsatarak," dedi.Bu maçın analizini yaptıklarını belirten Avcı, "." diye konuştu.Roma takımının İtalya Serie A'ya da galibiyetle başladığını anımsatan Trabzonspor Teknik Direktörü, "" ifadelerini kullandı.Deplasman golü kuralının kalkması ve bu maçta bunun kendileri için avantaj olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulan Abdullah Avcı, "" şeklinde konuştu.Slovak oyuncude Türkçe "Merhaba" diyerek başladığı basın toplantısında, şunları kaydetti: