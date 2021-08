Abdullah Avcı: 'Roma'da kazanmak için her şeyi deneyeceğiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma karşısında alınan 2-1'lik yenilgiye takılmadıklarını, Roma'da da tur arayacaklarını söyledi, "Ancak bu maçın öncesinde Sivasspor var" hatırlatması yaptı.Avrupa'daki yenilgiyle her şeyin bitmediğini, ancak öncelikli odak noktalarının ligde Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın olduğunu söyleyen bordo-mavili teknik adam şöyle devam etti:"Oyun ileriye doğru mesajlar veriyor. Trabzonspor oynadığı her maçı kazanmak ister. Bunu sporcular da camia da ister. 2-1'lik bir mağlubiyet var fakat Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Orada kazanmak için her şeyi deneyeceğiz ancak, öncesinde Sivasspor maçımız var. Önce bu maçı kazanıp, daha sonra yapacağımız analizlerle Roma'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.Sezonun ilk resmi müsabakası olan Molde FK karşılaşması ve sonrasında ligdeki Yeni Malatyaspor maçında alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da, yapılan transfer ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte kulübede zenginlik oluştu. Özellikle Koita ile Abdülkadir Ömür'ün takıma dönmesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirirken, takımdaki tek eksik olan Dorukhan'ın da önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.