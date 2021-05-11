Abdullah Avcı: 'Rekorla bitirelim'

Trabzonspor'da gözler ligde kalan 2 haftaya çevrildi. Süper Lig'de 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak sezonu 6 puan alarak tamamlamak istiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Avcı, hem yakaladıkları yenilgisiz seriyi devam ettirmek hem de sezonu iki galibiyetle kapatmak istediğini takımına aktardı.



Ligde son 10 maçta kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 8 Mart'taki 3-1'lik Alanyaspor yenilgisi sonrası mağlubiyeti unuttu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 10 karşılaşmada 3 galibiyet 7 beraberlikle 16 puan topladı.



Kalan 2 haftada da Konyaspor ile Gençlerbirliği'nin önüne çıkacak Trabzonspor, sezonu rahat kapatmayı hedefliyor. Ayrıca teknik heyet, yeni sezon öncesinde mevcut kadrodaki formda isimleri de tespit etmek istiyor.



Son oynanan ve 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında da takımın görüntüsünü beğenen Abdullah Avcı, kalan 180 dakikada da benzer bir performans bekliyor.



REKOR İSTATİSTİK



Bordo mavililer adına kötü başlayan sezon Avrupa Kupası vizesiyle devam etti. Ki bu başarıda hiç kuşkusuz sonradan dümene geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın etkisi büyüktü. Ki o Avcı, Karadeniz ekibine rekora giden bir istatistik de sağladı. O da dış sahada bileğinin bükülmemesi. 15 deplasman mücadelesinde sekiz galibiyet ve yedi beraberlik geldi. Eğer Konya önünde de seri sürerse Avcı sezonu dış sahada yenilgi almadan bitirecek. Deplasmandaki son yenilgisini Fenerbahçe önünde alan Trabzonspor, bu sezon dış sahada 34 puan toplarken iç sahada 33 puan elde etti.



