Abdullah Avcı: 'Reaksiyon gösterme zamanı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin ilk haftasında Sivas deplasmanında alınan 0-0'lık sonuç bir yana, oyunun bazı bölümlerinden hiç memnun kalmadı.
Geri bildirim toplantısında oyuncularına eksiklerini tek tek gösteren tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Avusturya'da oynayacakları Rapid Wien maçının önemine dikkat çekti.
Avcı'nın "Sezonun başındayız, eksikler elbette olacak. Fakat basit hatalar, konsantrasyon kayıpları olmamalı. Kafamızı kaldıracağız ve tamamen Rapid Wien'e odaklanacağız. Biz büyük bir takımız, siz de büyük oyuncularsınız. Şimdi reaksiyon gösterme zamanı. Kazanıp, yolumuzda ilerleyeceğiz" dediği öğrenildi.
Rakibin oyun organizasyonuna ve fiziksel kapasitesine dikkat çeken Abdullah hoca, "Yüksek mücadele ve takım disiplini şart. Akıllı oynayacağız ama coşkumuzu kaybetmeden... Sahada herkes birbiri için koşacak, yardımlaşacak. Bu ekibin potansiyeline güveniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Avrupa arenası hepimiz için önemli" ifadelerini kullandı.
Geri bildirim toplantısında oyuncularına eksiklerini tek tek gösteren tecrübeli çalıştırıcı, perşembe günü Avusturya'da oynayacakları Rapid Wien maçının önemine dikkat çekti.
Avcı'nın "Sezonun başındayız, eksikler elbette olacak. Fakat basit hatalar, konsantrasyon kayıpları olmamalı. Kafamızı kaldıracağız ve tamamen Rapid Wien'e odaklanacağız. Biz büyük bir takımız, siz de büyük oyuncularsınız. Şimdi reaksiyon gösterme zamanı. Kazanıp, yolumuzda ilerleyeceğiz" dediği öğrenildi.
Rakibin oyun organizasyonuna ve fiziksel kapasitesine dikkat çeken Abdullah hoca, "Yüksek mücadele ve takım disiplini şart. Akıllı oynayacağız ama coşkumuzu kaybetmeden... Sahada herkes birbiri için koşacak, yardımlaşacak. Bu ekibin potansiyeline güveniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Avrupa arenası hepimiz için önemli" ifadelerini kullandı.
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