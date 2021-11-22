Abdullah Avcı: "Rakiplerin sonuçlarına takılmayalım"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı: 'Rakiplerin sonuçlarına takılmayalım'
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22 Kasım 2021 12:58
Trabzonspor bugün sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor. Kritik maç öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı yaptı.

HENÜZ 3'TE 1'I BİTTİ

Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin aldığı sonuçlara takılmayalım. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Biz yolumuna sağlam adımlarla devam edeceğiz. Önümüzde Gaziantep maçı var ve bu maçta kayıp istemiyorum" diye konuştu.

Bu arada Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bugünkü maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Trabzonspor-Gaziantep maçında yaklaşık 25 bin taraftar olması bekleniyor.

 

 

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