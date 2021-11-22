Abdullah Avcı: 'Rakiplerin sonuçlarına takılmayalım'

Trabzonspor bugün sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmeyi planlıyor. Kritik maç öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla toplantı yaptı.Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin aldığı sonuçlara takılmayalım. Ligin henüz 3'te 1'i bitti. Biz yolumuna sağlam adımlarla devam edeceğiz. Önümüzde Gaziantep maçı var ve bu maçta kayıp istemiyorum" diye konuştu.Bu arada Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bugünkü maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Trabzonspor-Gaziantep maçında yaklaşık 25 bin taraftar olması bekleniyor.