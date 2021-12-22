Abdullah Avcı: 'Puan tablosunu bilmiyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakiplerle puan farkının açıklaması hakkında konuştu.Avcı, Altay maçının ardından basın toplantısında diğer takımlarla puan farkının açıldığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:"Bilmiyorum, bakmıyorum. Ben şu anda bitti, birisiyle kaç puan varmış, ikinci kimmiş, üçüncü kimmiş bittikten sonra öğreniyorum. Ben şu anda Trabzon'a döneceğiz, öğleden sonra antrenmanım var, Başakşehir maçına detaylı bir şekilde hazırlanacağım. Bir 3 puan daha almanın hesabını yapıyorum. Puan farkı açılıyor, benim tek düşüncem maç maç kazanmak."