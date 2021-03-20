Abdullah Avcı: "Playstation'da bile olmuyor"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Playstation'da bile olmuyor'
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20 Mart 2021 21:33
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

NET BİR GALİBİYET ALDIK

Net bir galibiyet aldıklarını ifade eden Avcı, "4-1'lik skor net bir galibiyet. Bugün itibarıyla 15 maç kazandık buraya geldiğimden beri. Pandemi döneminde çok fazla etkilendik. Ankaragücü, ligin çıkış yapan takımlarından birisiydi" dedi.

PLAYSTATION'DA BİLE OLMUYOR

"Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirildik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız. "Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun. Daha fazla çalışacağız ve en ideal oyunu bulacağız" şeklinde konuştu.



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