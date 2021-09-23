Abdullah Avcı: "Plana sadık kalıp kazanacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımını saat 17.00'de oynanacak olan Konyaspor maçına, "Oyun planımıza sadık kalırsak kayıpsız atlatırız" sözleriyle hazırladı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Abdullah Avcı: 'Plana sadık kalıp kazanacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 10:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maça büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maça çıkacaklarını özellikle vurguladı.

Rakibin bu sezona çok iyi başladığının özellikle altını çizen Avcı şunları söyledi:

"Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Zorluk derecesini belirleyecek olan ise aslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek, günün sonunda gülen taraf biz olacağız."

TRABZONSPOR ZİRVE AŞKIYLA

Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu geri almak istiyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.