Abdullah Avcı: 'Plana sadık kalıp kazanacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maça büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maça çıkacaklarını özellikle vurguladı.Rakibin bu sezona çok iyi başladığının özellikle altını çizen Avcı şunları söyledi:"Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Zorluk derecesini belirleyecek olan ise aslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek, günün sonunda gülen taraf biz olacağız."Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu geri almak istiyor.