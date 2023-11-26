Abdullah Avcı: 'Plana sadık kalacağız'

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 10 puan toplayan ve milli araya yüksek moralle giren Trabzonspor, Sivasspor karşılaşmasıyla lige dönüyor. Bordo-mavililer, pazartesi akşamı Yeni 4 Eylül Stadı'nda zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.
Trabzonsporlu futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Meteorolojiye göre pazartesi sabahı Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -5 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir.
"DOĞRU VE AKILLI OYNAMALIYIZ"
Saha zemininin durumuna göre, pas futbolundan ziyade direkt oyunu tercih edebileceklerini oyuncularına söyleyen Abdullah Avcı, rakiple ilgili takımını uyardı. Tecrübeli hoca, "Milli araya iyi girdik ancak bundan sonrası daha önemli. Sivas maçı zor geçecek. 90 dakika boyunca mücadele gücümüz yüksek olmalı. Anları doğru ve akıllı oynamalıyız. Plana sadık kalacağız. Özellikle 1. bölgeden çıkışlarda basit hata istemiyorum. Rakibin bulamadığı fırsatı biz onlara ikram etmeyelim. Ön tarafta da çok daha hareketli, hızlı ve agresif olmalıyız" dedi.
Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından seriyi sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinin teknik patronu, "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız. Trabzonspor iç saha, deplasman fark etmeksizin her yerde iştahlı ve baskılı oynar. Maç maç ilerleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Ligde önümüze çok fırsat gelecek. Biz kazanalım yeter" ifadelerini kullandı.
KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Trabzonspor, 5 senedir Sivasspor deplasmanında kazanamazken, Abdullah Avcı ise çalıştırdığı takımlarda son galibiyetini 2014'te almıştı. Bordo-mavililer, pazartesi günü bu kötü seriyi de noktalamak istiyor.
Trabzonsporlu futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Meteorolojiye göre pazartesi sabahı Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -5 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir.
"DOĞRU VE AKILLI OYNAMALIYIZ"
Saha zemininin durumuna göre, pas futbolundan ziyade direkt oyunu tercih edebileceklerini oyuncularına söyleyen Abdullah Avcı, rakiple ilgili takımını uyardı. Tecrübeli hoca, "Milli araya iyi girdik ancak bundan sonrası daha önemli. Sivas maçı zor geçecek. 90 dakika boyunca mücadele gücümüz yüksek olmalı. Anları doğru ve akıllı oynamalıyız. Plana sadık kalacağız. Özellikle 1. bölgeden çıkışlarda basit hata istemiyorum. Rakibin bulamadığı fırsatı biz onlara ikram etmeyelim. Ön tarafta da çok daha hareketli, hızlı ve agresif olmalıyız" dedi.
Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından seriyi sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinin teknik patronu, "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız. Trabzonspor iç saha, deplasman fark etmeksizin her yerde iştahlı ve baskılı oynar. Maç maç ilerleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Ligde önümüze çok fırsat gelecek. Biz kazanalım yeter" ifadelerini kullandı.
KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Trabzonspor, 5 senedir Sivasspor deplasmanında kazanamazken, Abdullah Avcı ise çalıştırdığı takımlarda son galibiyetini 2014'te almıştı. Bordo-mavililer, pazartesi günü bu kötü seriyi de noktalamak istiyor.
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