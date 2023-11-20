Abdullah Avcı: "Pepe çok özel oyuncu"

Trabzonspor'un yıldız transferi Nicolas Pepe, milli aradaki çalışmalarda sergilediği performansla forma rekabetinde öne çıkıyor. Abdullah Avcı da öğrencisi için, "Pepe çok özel oyuncu, maç kazandıracak adam" şeklinde konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Pepe çok özel oyuncu'
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20 Kasım 2023 11:34
Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe, ligde son 2 maça 11'de başlamıştı. Sakatlığını tamamen atlatan Fildişili kanat oyuncusuna milli ara ilaç gibi geldi.

Gerçek ritmini yavaş yavaş bulan ve antrenman performansıyla teknik heyeti mutlu eden Pepe, kanat bölgesindeki rekabette formuyla öne çıkıyor.

"PEPE ÖZEL BİR OYUNCU"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Pepe çok özel oyuncu. Maç kazandıracak adam" dediği yıldız isim, milli ara sonrası Karadeniz ekibinin en önemli hücum kozu olacak.

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