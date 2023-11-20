Abdullah Avcı: 'Pepe çok özel oyuncu'

Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe, ligde son 2 maça 11'de başlamıştı. Sakatlığını tamamen atlatan Fildişili kanat oyuncusuna milli ara ilaç gibi geldi.
Gerçek ritmini yavaş yavaş bulan ve antrenman performansıyla teknik heyeti mutlu eden Pepe, kanat bölgesindeki rekabette formuyla öne çıkıyor.
"PEPE ÖZEL BİR OYUNCU"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Pepe çok özel oyuncu. Maç kazandıracak adam" dediği yıldız isim, milli ara sonrası Karadeniz ekibinin en önemli hücum kozu olacak.
Gerçek ritmini yavaş yavaş bulan ve antrenman performansıyla teknik heyeti mutlu eden Pepe, kanat bölgesindeki rekabette formuyla öne çıkıyor.
"PEPE ÖZEL BİR OYUNCU"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Pepe çok özel oyuncu. Maç kazandıracak adam" dediği yıldız isim, milli ara sonrası Karadeniz ekibinin en önemli hücum kozu olacak.
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