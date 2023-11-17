Abdullah Avcı, orta saha istiyor

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, ara transferde gol ve asist katkısı yapabilecek yetenekli bir orta saha oyuncusuyla kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, orta saha istiyor
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17 Kasım 2023 10:49
Trendyol Süper Lig'de teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan elde eden Trabzonspor geleceğe umutla bakıyor. Son dönemde aldığı sonuçlar ve oynadığı futbolla taraftarının yüzünü güldüren bordo-mavililer, ara transferde kadroyu güçlendirmenin planlarını yapmaya başladı.

AVCI'NIN İSTEĞİ ORTA SAHA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu doğrultuda arayış içinde olduğu aktarıldı. Deneyimli teknik adamın orta sahaya hem liderlik vasıfları taşıyan hem de teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu istediği belirtildi. Skor üretmekte zorlandıkları maçlarda takıma gol ve asist katkısı yapabilecek bir futbolcu isteyen Avcı'nın bu konuda Başkan Ertuğrul Doğan'la fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Başkan Doğan'ın orta sahaya takviye konusunda deneyimli teknik adama güvence verdiği ve şimdiden çalışmalara başladığı vurgulandı.

HÜCUMA DA TAKVİYE YAPILABİLİR

Abdullah Avcı'nın orta sahada haricinde farklı pozisyonlar içinde arayışta olduğu belirtildi. Deneyimli hocanın ekonomik koşulların sağlanması halinde hücum hattına da bir takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

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