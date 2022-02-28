Abdullah Avcı: 'Önce kupa, sonra Fenerbahçe'

2-0'dan müthiş bir geri dönüş yapıp, Kayserispor'u deviren ve ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkartan Trabzonspor 'da şimdi tek gündem kupa. Bordo-Mavililer, bu sezonki tek yenilgisini aldığı Antalyaspor'la yarın Türkiye Kupası'nda yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Pazar günü ise İstanbul'da Fenerbahçe derbisi var.



Oyuncularını tamamen kupaya motive eden ve ligdeki derbiyi unutmalarını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un hedefi her kulvarda en yukarısıdır. Maç maç bakmaya devam. Önümüzde zorlu bir kupa mücadelesi var. Önce onu kazanacağız, sonra Fenerbahçe maçına hazırlanırız" sözleriyle takımına seslendi.



Kadro değişiyor



Fırtına'nın hocası, "90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ve oyun disiplini göstermeliyiz. Lig gibi kupada da kolay maç yok. Her rakip zorlu" diyerek öğrencilerini uyarırken, yarınki Antalyaspor karşılaşmasında kadroda rotasyon yapmayı düşünüyor. Djaniny, Kouassi, Koita gibi hücum silahları 11'de başlayabilir





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