Abdullah Avcı: 'O günlere dönmek bizim elimizde'

Ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içinde en iyi çıkışı yapan isim konumuna gelen Abdullah Avcı, hayalindeki Trabzonspor için hummalı bir şekilde çalışıyor.



Bu konuda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan ve üst üste aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için F.Bahçe'yi mutlaka yenmelerini söyleyen Avcı, "Trabzonspor kupalar kazandığı yıllarda rakipler Trabzon'a gelirken endişeli olurlardı. En iyi bir puan alırız hesabı yapardı. Yine o günlere dönmek bizim elimizde. Burası Trabzonspor" şeklinde ifadeler kullandı.



