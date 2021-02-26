Abdullah Avcı: "O günlere dönmek bizim elimizde"

Abdullah Avcı, hayalindeki Trabzonspor için sıkı çalışıyor. Fenerbahçe maçı öncesi gelişmeler...

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı: 'O günlere dönmek bizim elimizde'
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26 Şubat 2021 09:38
Ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içinde en iyi çıkışı yapan isim konumuna gelen Abdullah Avcı, hayalindeki Trabzonspor için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bu konuda futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan ve üst üste aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için F.Bahçe'yi mutlaka yenmelerini söyleyen Avcı, "Trabzonspor kupalar kazandığı yıllarda rakipler Trabzon'a gelirken endişeli olurlardı. En iyi bir puan alırız hesabı yapardı. Yine o günlere dönmek bizim elimizde. Burası Trabzonspor" şeklinde ifadeler kullandı.



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