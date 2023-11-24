Abdullah Avcı'nın zorlu tercihi

Sivasspor ile oynanacak maç için dersini çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 11'ini şekillendirirken, Abdülkadir Ömür'ü nerede kullanacağını düşünüyor.
SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe'ye kaleyi teslim edecek olan Avcı'nın savunmada da bir değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Stryger Larsen'e şans verebileceği, stoperde de Hüseyin Türkmen'i tercih edebileceği dile getirildi. Stefano Denswil ile Eren Elmalı da bölgelerinde görev yapmaya devam edecek.
Batista Mendy ile Berat Özdemir, Abdullah Avcı'nın takımında vazgeçilmez gibi görünürken, Edin Visca ile Trezeguet'in de kanatlarda şans bulacağı ifade edildi.
ZORLU TERCİH!
Bordo-mavili takımın en büyük sorunu ise Abdülkadir Ömür ile Anastaios Bakasetas arasında tercih yapacak olması... Yunan Milli Takımı'ndan formda dönen Bakasetas'ın, Ömür ile girdiği yarışta bir adım önde olduğu dile getirildi. Paul Onuachu ise forvette banko olarak görünüyor.
Öte yandan milli takımlarda bulunan futbolcuların katılımıyla gerçek çalışma bugünden (cuma) itibaren başlayacak.
SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe'ye kaleyi teslim edecek olan Avcı'nın savunmada da bir değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Stryger Larsen'e şans verebileceği, stoperde de Hüseyin Türkmen'i tercih edebileceği dile getirildi. Stefano Denswil ile Eren Elmalı da bölgelerinde görev yapmaya devam edecek.
Batista Mendy ile Berat Özdemir, Abdullah Avcı'nın takımında vazgeçilmez gibi görünürken, Edin Visca ile Trezeguet'in de kanatlarda şans bulacağı ifade edildi.
ZORLU TERCİH!
Bordo-mavili takımın en büyük sorunu ise Abdülkadir Ömür ile Anastaios Bakasetas arasında tercih yapacak olması... Yunan Milli Takımı'ndan formda dönen Bakasetas'ın, Ömür ile girdiği yarışta bir adım önde olduğu dile getirildi. Paul Onuachu ise forvette banko olarak görünüyor.
Öte yandan milli takımlarda bulunan futbolcuların katılımıyla gerçek çalışma bugünden (cuma) itibaren başlayacak.
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