Abdullah Avcı'nın zirve satrancı

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Konyaspor'u 2-1 yenen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın taktik başarısı da dikkat çekti. Akyazı'da 4-1-4-1 formasyonuyla oyuna başlayan bordo-mavililerde Siopis, savunmanın önünde dinamo görevi görürken, Bakasetas-Visca-Nwakaeme-Abdülkadir Ömür-Cornelius 5'lisi aynı anda sahaya çıktı.



RAKAMLARA DA YANSIDI



90 dakikada Trabzonspor adına 2 top direkten döndü, 6 isabetli şut çekildi ve 2'si gol oldu. Ayrıca bordo-mavili takımın engellenen 3 şutu vardı. 6 da isabetsiz şut geldi. Nwakaeme ikinci goldeki asisti, Visca da golleriyle yıldızlaştı. Bakasetas takımı adına en fazla topla oynayan isim oldu. Siopis ise defansif anlamda 8 ikili mücadele kazanma ve 3 top kapmayla oynadı.



HER YERDE LİDER



Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor hem iç saha hem de dış saha tablosunda da fark yarattı. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri oldu. Karadeniz ekibi ayrıca en iyi averaj (26), tek yenilgi (1) ve hem iç saha (31 puan) hem de dış sahada (29 puan) zirveye çıkmasını bildi.





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