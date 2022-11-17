Abdullah Avcı'nın yeni transferi; Bruno Peres!

Trabzonspor'da Andullah Avcı, "Peres ve Edin Visca'ya yeni transfer gibi bakıyorum" diyerek, Brezilyalı sağ bekin takımda tutulacağını dile getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın yeni transferi; Bruno Peres!
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17 Kasım 2022 12:22
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın iyileşme suresinin uzaması nedeniyle Bruno Peres'in bu sezon lisansı aktif edilmemişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlardaki performansını cok beğendiği 32 yaşındaki sağ bekin takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti.

Brezilyalı savunmacıyla ilgili kesin karar ise Antalya kampında verilecek.

Yönetim 1.78 boyundaki sambacının lisansını aktif edebilecek bir formül arayışı icerisinde çünkü kontenjan tamamen dolu. En az bir oyuncunun kulüpten ayrılması gerekiyor.

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