Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi sol kanat

Spor Toto Süper Lig 'de, son galibiyeti Gaziantep FK karşısında geriye düştüğü maçta 3-2 kazanarak elde eden bordo-mavililerde, Teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de en çok Trezeguet ve Eren Elmalı isimlerine forma şansı verdi.



Karadeniz ekibinin bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan iki isim, Avcı'nın vazgeçilmez sol kanadı oldu.



SAVUNMANIN SOLUNDA DEĞİŞMEDİ



Trabzonspor , uzun süreden beri takımın sol hattında ciddi problemler yaşıyordu. Geçtiğimiz sezon savunmanın solunda İsmail Köybaşı, Denswill, Trondsen ve Puchacz isimlerine şans veren Avcı, önde ise Nwakaeme'ye formayı veriyordu. Denswill dışında diğer isimlerle yollarını ayıran bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdrullah Avcı, bu hattı bu sezon ise tamamen yeniledi. Ligde, geride kalan 7 maçta tecrübeli çalıştırıcı savunmanın solunda Eren Elmalı'dan ve önünde ise Trezeguet isminde vazgeçmedi. İki oyuncu geride kalan maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Eren Elmalı, bu sezon ligde 621 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu.



PERFORMANSINI ARTIRIYOR



Bordo-mavililerin sezon başında Nwakaeme'nin ayrılışıyla birlikte Aston Villa'dan transfer ettiği Trezeguet, takıma ve şehre alışmaya başladı. Geldiği ilk dönemde eleştirilerin odağında olan oyuncu son haftalarda önemli performanslar ortaya koymaya başladı. Oyun formasyonları içinde Abdullah Avcı'nın zaman zaman sağ kanada çektiği oyuncu, Nwakaeme ile kıyaslansa da takımın hücum organizasyonlarına katkı vermek için mücadele ediyor. Geride kalan 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 610 dakika ile Eren Elmalı'nın ardından en çok forma giyen isim oldu. Oyuncu, forma giydiği 7 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.





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