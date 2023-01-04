Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında ilk sırada.
Deneyimli çalıştırıcı, başarılı sol beke toplamda 2059 dakika süre verdi. 22 yaşındaki oyuncuyu kaptan Uğurcan Çakır takip ediyor.
Başarılı eldiven 1980 dakika kaleyi korudu. üçüncü sırada sol kanatta forma giyen Trezeguet yer alıyor. Mısırlı yıldız 1929 dakika oynadı.
4.basamakta ise devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olduğu söylenen Jens Stryger Larsen var. Danimarkalı sağ bek de toplamda 1917 dakikada sahada kaldı.
Listenin beşinci sırasında yine bir başka yeni transfer Marc Bartra yer alıyor. İspanyol savunma oyuncusu da 1815 dakika şansa sahip oldu.
GENÇ İSİMLER ŞANS BULAMADI
Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular rotasyona giremedi. Taha Altıkardeş ve Kerem Şen hiç oynamadı. Emrehan Gedikli ise 8 dakika sahada kaldı.
NE KADAR OYNADILAR?
Eren 2059 Dakika
Uğurcan 1980 Dakika
Trezeguet 1929 Dakika
Larsen 1917 Dakika
Bartra 1815 Dakika
Bakasetas 1799 Dakika
Hugo 1648 Dakika
Abdülkadir 1210 Dakika
Hamsik 1095 Dakika
Bardhi 1049 Dakika
Siopis 1029 Dakika
Denswil 912 Dakika
Gomez 911 Dakika
Gbamin 895 Dakika
Djaniny 773 Dakika
Umut 731 Dakika
Dorukhan 476 Dakika
Visca 327 Dakika
Yusuf Yazıcı 320 Dakika
Taha Tepe 270 Dakika
Hüseyin 219 Dakika
Doğucan 199 Dakika
Naci 160 Dakika
Yusuf Erdoğan 61 Dakika
Arif 28 Dakika
Lahtimi 19 Dakika
Emrehan 8 Dakika
Taha Altıkardeş -
Kerem -
Deneyimli çalıştırıcı, başarılı sol beke toplamda 2059 dakika süre verdi. 22 yaşındaki oyuncuyu kaptan Uğurcan Çakır takip ediyor.
Başarılı eldiven 1980 dakika kaleyi korudu. üçüncü sırada sol kanatta forma giyen Trezeguet yer alıyor. Mısırlı yıldız 1929 dakika oynadı.
4.basamakta ise devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olduğu söylenen Jens Stryger Larsen var. Danimarkalı sağ bek de toplamda 1917 dakikada sahada kaldı.
Listenin beşinci sırasında yine bir başka yeni transfer Marc Bartra yer alıyor. İspanyol savunma oyuncusu da 1815 dakika şansa sahip oldu.
GENÇ İSİMLER ŞANS BULAMADI
Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular rotasyona giremedi. Taha Altıkardeş ve Kerem Şen hiç oynamadı. Emrehan Gedikli ise 8 dakika sahada kaldı.
NE KADAR OYNADILAR?
Eren 2059 Dakika
Uğurcan 1980 Dakika
Trezeguet 1929 Dakika
Larsen 1917 Dakika
Bartra 1815 Dakika
Bakasetas 1799 Dakika
Hugo 1648 Dakika
Abdülkadir 1210 Dakika
Hamsik 1095 Dakika
Bardhi 1049 Dakika
Siopis 1029 Dakika
Denswil 912 Dakika
Gomez 911 Dakika
Gbamin 895 Dakika
Djaniny 773 Dakika
Umut 731 Dakika
Dorukhan 476 Dakika
Visca 327 Dakika
Yusuf Yazıcı 320 Dakika
Taha Tepe 270 Dakika
Hüseyin 219 Dakika
Doğucan 199 Dakika
Naci 160 Dakika
Yusuf Erdoğan 61 Dakika
Arif 28 Dakika
Lahtimi 19 Dakika
Emrehan 8 Dakika
Taha Altıkardeş -
Kerem -