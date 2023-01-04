Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında ilk sırada.



Deneyimli çalıştırıcı, başarılı sol beke toplamda 2059 dakika süre verdi. 22 yaşındaki oyuncuyu kaptan Uğurcan Çakır takip ediyor.



Başarılı eldiven 1980 dakika kaleyi korudu. üçüncü sırada sol kanatta forma giyen Trezeguet yer alıyor. Mısırlı yıldız 1929 dakika oynadı.



4.basamakta ise devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olduğu söylenen Jens Stryger Larsen var. Danimarkalı sağ bek de toplamda 1917 dakikada sahada kaldı.



Listenin beşinci sırasında yine bir başka yeni transfer Marc Bartra yer alıyor. İspanyol savunma oyuncusu da 1815 dakika şansa sahip oldu.



GENÇ İSİMLER ŞANS BULAMADI



Karadeniz temsilcisinde genç oyuncular rotasyona giremedi. Taha Altıkardeş ve Kerem Şen hiç oynamadı. Emrehan Gedikli ise 8 dakika sahada kaldı.



NE KADAR OYNADILAR?



Eren 2059 Dakika

Uğurcan 1980 Dakika

Trezeguet 1929 Dakika

Larsen 1917 Dakika

Bartra 1815 Dakika

Bakasetas 1799 Dakika

Hugo 1648 Dakika

Abdülkadir 1210 Dakika

Hamsik 1095 Dakika

Bardhi 1049 Dakika

Siopis 1029 Dakika

Denswil 912 Dakika

Gomez 911 Dakika

Gbamin 895 Dakika

Djaniny 773 Dakika

Umut 731 Dakika

Dorukhan 476 Dakika

Visca 327 Dakika

Yusuf Yazıcı 320 Dakika

Taha Tepe 270 Dakika

Hüseyin 219 Dakika

Doğucan 199 Dakika

Naci 160 Dakika

Yusuf Erdoğan 61 Dakika

Arif 28 Dakika

Lahtimi 19 Dakika

Emrehan 8 Dakika

Taha Altıkardeş -

Kerem -



