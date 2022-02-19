Abdullah Avcı'nın tercihi: Hüseyin'e rağmen Ahmetcan

Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak rakipleriyle arasındaki puan farkının kapanmasına izin vermek istemeyen Trabzonspor'da eksikler baş ağrıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, alternatifli kadronun faydalarını görüyor.



Bordo-mavililerde hasta olan Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra, İsmail Köybaşı ve Trondsen de dünkü antrenmana katılmadı. Slovak yıldız Marek Hamsik ise salonda çalıştı.



Taktik provalarda Alanya maçının ilk 11'ini oluşturmaya çalışan Avcı'nın stoperde tercih yapmaya zorlandığı ifade edildi. Bordo-mavili ekipte, Edgar Ie'ın uzun sürecek olan sakatlığı sonrasında bu bölgeye gelen Denwil de hastalanınca Avcı, iki alternatiften birine yöneldi. Hüseyin Türkmen'in tecrübesi Ahmetcan'a göre daha fazla olsa da, tecrübeli teknik adamın tercihini genç futbolcudan yana kullanacağı öğrenildi.



Yerli tercihinde de Uğurcan ve Ahmetcan dışında, Dorukhan'ın sahada olacağı dile getirildi. Karadeniz ekibinin Alanya deplasmanında 8 yabancı ile sahada olması bekleniyor.





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