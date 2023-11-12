Abdullah Avcı'nın sözleri tartışma yarattı!

Trabzonspor'da Konyaspor galibiyeti ve Paul Onuachu'nun attığı müthiş gol kadar Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları da çok konuşuldu.
90 dakikanın ardından sinirli olan ve hem yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem de basın toplantısında sert mesajlar gönderen Avcı; özellikle Rayyan Baniya-Mehmet Can ikilisinin hatasıyla gelen golle ilgili, "Yediğimiz gol... Bu şekilde bir pas arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip, o pası almaz. Anlar çok önemli, ben pozisyonda gol olacağını hissettim. Belki göreceksiniz baksanız. O topun oraya atılmaması gerektiğini yaşıyorum saniye saniye. Oyuncu da bunu yaşayacak. Ben hepsini detay detay ekibimle çalışıyorum. Eğer aynıysa, gelişmiyorsa o zaman bye bye. Net!" demişti.
Bu sözler sosyal medyada taraftarları ikiye böldü. Bir kesim Abdullah hocanın haklılığını savunurken, diğer kesim açıklamaların çok sert olduğunu ve 21 ile 24 yaşındaki iki oyuncunun kamuoyunun önüne atıldığını belirtti.
90 dakikanın ardından sinirli olan ve hem yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hem de basın toplantısında sert mesajlar gönderen Avcı; özellikle Rayyan Baniya-Mehmet Can ikilisinin hatasıyla gelen golle ilgili, "Yediğimiz gol... Bu şekilde bir pas arkası dönük oyuncuya atılmaz. Arkası dönük oyuncu da oraya girip, o pası almaz. Anlar çok önemli, ben pozisyonda gol olacağını hissettim. Belki göreceksiniz baksanız. O topun oraya atılmaması gerektiğini yaşıyorum saniye saniye. Oyuncu da bunu yaşayacak. Ben hepsini detay detay ekibimle çalışıyorum. Eğer aynıysa, gelişmiyorsa o zaman bye bye. Net!" demişti.
Bu sözler sosyal medyada taraftarları ikiye böldü. Bir kesim Abdullah hocanın haklılığını savunurken, diğer kesim açıklamaların çok sert olduğunu ve 21 ile 24 yaşındaki iki oyuncunun kamuoyunun önüne atıldığını belirtti.