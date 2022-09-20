AVCI: "HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM"

YİNE DEFANS SORUNU...

Trabzonspor, geriye düşmesine karşın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımını kutladı ve bir konuşma yaptı.Abdullah Avcı, "Önemli olan pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım kimliğinin ortaya konulmasıydı. Hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı yumuşak karınları olarak savunmayı görüyor. Bir türlü istikrarı sağlayamayan bordo mavililerde Avcı, milli arada savunmaya özel bir önem verecek ve ilk göreve başladığındaki 'kolay gol yeme' defosunu giderecek. Trabzonspor 7 maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.