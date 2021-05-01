Abdullah Avcı'nın son transfer talebi; 9 isim

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de oynayabilecek 5 transfer ve kadro derinliği açısından 4 futbolcu daha istiyor. Eldeki isimlere gelecek iyi teklifler de değerlendirilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın son transfer talebi; 9 isim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 09:32
Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da kritik bir toplantı yaptı. Toplantının öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken, şu ana konular masaya yatırıldı...

Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer dönemi içerisinde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 transfer istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.

Avcı, ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste yönetim kuruluna sunuldu.

Bu isimlerin Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Keçiörengücü'nün sol kanadı Barış Alper Yılmaz ve Çorum Futbol Kulübü'nden sol bek Nafican Yardımcı olduğu belirtildi.

Bazı oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.