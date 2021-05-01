Abdullah Avcı'nın son transfer talebi; 9 isim

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da kritik bir toplantı yaptı. Toplantının öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken, şu ana konular masaya yatırıldı...



Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer dönemi içerisinde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 transfer istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.



Avcı, ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste yönetim kuruluna sunuldu.



Bu isimlerin Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, Keçiörengücü'nün sol kanadı Barış Alper Yılmaz ve Çorum Futbol Kulübü'nden sol bek Nafican Yardımcı olduğu belirtildi.



Bazı oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.



