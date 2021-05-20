Abdullah Avcı'nın rotası hazır

Trabzonspor Teknik Direktörü, genç ve yetenekli isimleri barındırdıklarını, bunları tecrübeyle kaynaştırıp başarıyı yakalamayı amaçladıklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, yönetime sunduğu transferlerin, 28 Haziran'a kadar yetiştirilmesini istedi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın rotası hazır
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20 Mayıs 2021 08:07
Abdullah Avcı yönetiminde, şampiyon olacak bir kadro ile sezona başlamak isteyen Trabzonspor'da transferlerin 28 Haziran'daki kampa yetiştirilmesi istendi.

Bordo-mavili yönetimle yaptığı transferlerle ilgili toplantıda bunu özellikle vurgulayan Avcı'nın, acele edilmemesini ama takım olma konusunda da geç kalınmamasını talep etti. Başarılı teknik adam, istediği bazı isimlerin yaşlı gibi görünse de, tecrübenin başarı yolunda olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

Karadeniz ekibinde genç ve yetenekli birçok oyuncu bulunduğunu, onlardan her zaman faydalanacağını dile getiren Abdullah Avcı, tecrübe ile gençliğin kaynaşmasıyla kusursuz bir birliktelik olacağına değindi.

28 Haziran'da tesislerinde buluşacak olan bordo-mavili ekip, hem 5 Ağustos'ta oynayacakları Avrupa Konferans Ligi maçına hazırlanacak hem de lig için yola çıkacak.

Beşiktaş'ın iki kupayı birden almasıyla 15 günlük bir avantaj sağlayan Trabzonspor, İstanbul sonrasındaki muhtemel yurt dışı kampı konusunda ise henüz görüş birliğine varamadı. 


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