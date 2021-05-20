Abdullah Avcı yönetiminde, şampiyon olacak bir kadro ile sezona başlamak isteyen Trabzonspor'da transferlerin 28 Haziran'daki kampa yetiştirilmesi istendi.



Bordo-mavili yönetimle yaptığı transferlerle ilgili toplantıda bunu özellikle vurgulayan Avcı'nın, acele edilmemesini ama takım olma konusunda da geç kalınmamasını talep etti. Başarılı teknik adam, istediği bazı isimlerin yaşlı gibi görünse de, tecrübenin başarı yolunda olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.



Karadeniz ekibinde genç ve yetenekli birçok oyuncu bulunduğunu, onlardan her zaman faydalanacağını dile getiren Abdullah Avcı, tecrübe ile gençliğin kaynaşmasıyla kusursuz bir birliktelik olacağına değindi.



28 Haziran'da tesislerinde buluşacak olan bordo-mavili ekip, hem 5 Ağustos'ta oynayacakları Avrupa Konferans Ligi maçına hazırlanacak hem de lig için yola çıkacak.



Beşiktaş'ın iki kupayı birden almasıyla 15 günlük bir avantaj sağlayan Trabzonspor, İstanbul sonrasındaki muhtemel yurt dışı kampı konusunda ise henüz görüş birliğine varamadı.



