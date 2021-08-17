Abdullah Avcı'nın rekora 3 maçı kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 17. deplasman müsabakasını da kazandı.



Abdullah Avcı, Trabzonspor başında çıktığı 17. Deplasman karşılaşmasını da kazanarak elde ettiği seri ile yine 17 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ziya Doğan'ı yakaladı.



İki teknik adam da 20 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından 2. sırayı paylaşıyorlar.



Kaynak: Haber61







