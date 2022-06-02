Abdullah Avcı'nın prensini Jose Mourinho kaptı!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun süredir transfer edilmesini istediği yıldız futbolcu elden kaçıyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho'nun talimatıyla Roma devreye girdi.Fanatik'in haberine göre; Bodo Glimt'te forma giyeniçin devrede olan Roma, transferi bitiriyor. İtalyan basınına göre; bonservis bedeli olarak 5 milyon euronun üstünde bir rakamın Norveç kulübüne ödeneceği ifade edildi.Ola Solbakken Portekizli ünlü teknik adamı, Roma'ya karşı sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ve Roma aynı grupta yer alırken, Norveç ekibi sahasında 6-1'lik kazandığı maçla Jose Mourinho'ya kariyerinin en büyük hezimetlerinden birini yaşatmıştı. Glimt, Roma ile deplasmanda da 2-2 berabere kalırken, Solbakken iki karşılaşmada Roma ağlarına gönderdiği 3 golle büyük dikkat çekmişti.Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Solbakken'in oirjinal mevkii sağ kanat, güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Bu sezon 19 maçta forma giyen genç futbolcu, 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.