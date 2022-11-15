Abdullah Avcı'nın patlama beklediği 3 isim

Abdullah Avcı, özel olarak ilgileneceği Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'den patlama bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın patlama beklediği 3 isim
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15 Kasım 2022 13:32
Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızlarla özel olarak ilgilenecek Abdullah Avcı, 3 isimden patlama bekliyor.

Bu oyuncuların performanslarının yükselmesiyle geçtiğimiz sezondaki hücum gücüne kavuşmayı amaçlayan Avcı, Maxi Gomez Dünya Kupası'nda olduğu için forvette Umut Bozok üzerinden ilerleyecek.

Başarılı çalıştırıcı, geride kalan periyotta çok az forma şansı verdiği Lahtimi ile Naci Ünüvar'ı da hazırlık maçlarında sıklıkla kullanacak.

Bardhi'nin ise sol kenardan ziyade orta sahada Hamsik'in alternatifi olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

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