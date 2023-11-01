Abdullah Avcı'nın Onuachu planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında Paul Onuachu'yu daha fazla topla buluşturmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın Onuachu planı
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01 Kasım 2023 12:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk geldiğinde olduğu gibi savunma zaaflarını belli oranda düzeltirken, şimdi sıra hücumda.

Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak. Ön taraftaki oyunculara ekstra idmanlar yaptıracak olan Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor.

İlk 3 maçında 3 gol atan Paul Onuachu'yu sonrasında etkili kullanmayan Karadeniz temsilcisi, 2.01'lik forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor.

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